ஆசிரியரே இல்லை...பீஸ் மட்டும் ஒன்றரை லட்சம்- போராட்டத்தில் பாவை வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள்!

சேலம் பாவை வேளாண் கல்லூரியில் போதிய வசதிகளும் ஆசிரியர்களும் இல்லை என்று கூறி மாணவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 13:17 [IST]

In Salem, a private college running agriculture college. In this college there is no adequate infrastructure facility and inadequate teachers. Because of this, Students protested against the college.