சேலம் இரும்பு வியாபாரி வீட்டில் 720 சவரன் நகைகள் கொள்ளை - வீடியோ

சேலம் அருகே கிச்சிப்பாளையத்தில் இரும்பு வியாபாரி வீட்டில் 720 பவுன் நகை மர்மநபர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Iron business firm owner's house burgled at salem and 720 sovereigns ornaments was stolen by unidentified persons.