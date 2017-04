வேலூர், சேலத்தில் அனல்காற்று... மதுரை, விருதுநகரில் சூறைக்காற்று - வானிலை எச்சரிக்கை

சேலம், வேலூர் உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களில் அனல் காற்று வீசும் என்றும் மதுரை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்று வீசும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

English summary

heat wave predicted by the met department on Tuesday, the Tamil Nadu State Disaster Management Agency has warned collectors.