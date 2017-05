தரம், அளவு சரியா இருக்கா? - சேலம் பெட்ரோல் பங்குகளில் ஆய்வு - வீடியோ

பெட்ரோல், டீசல் விநியோக அளவுகளில் மோசடி செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், பங்குகளில் அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

English summary

The petrol pump chip scam could extend beyond Lucknow, with the Uttar Pradesh.Quality and Quantity are maintained at Retail Outlets checking in Salem petrol pumbs.