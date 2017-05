ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் கூட்டாக தற்கொலை செய்த வழக்கு.. திருச்சியில் பெண் ஒருவர் கைது

திருச்சி, திருவானைக்காவலில் செருப்புக் கடை உரிமையாளர் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கு தொடர்பாக சங்கீதா என்ற பெண்ணை ஸ்ரீரங்கம் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Same family's four members got suicide in trichy. police investigating about this death.