கலாச்சாரத்தை மதிக்க வேண்டும்.. ஜல்லிக்கட்டுக்காக காளையின் மணல் சிற்பம் தீட்டிய சுதர்சன் பட்நாயக்

புவனேஸ்வர்: ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதமாக ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக் பூரி கடற்கரையில் மணல் சிற்பம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார்.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் அறவழியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. இதையடுத்து மத்திய, மாநில அரசுகள் அவசர சட்டம் இயற்றும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளன. தமிழக அரசு அனுப்பிய அவசரச் சட்டத்துக்கான முன்வடிவு, மத்திய உள்துறை அமைச்சக பரிசீலனையில் இருப்பதாகத் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக பிரபல மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக் பூரி கடற்கரையில் காளையின் மணல் சிற்பம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார்.

