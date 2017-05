மணல் குவாரிகளில் டிஜிட்டல் முறை செயல்படுத்த வேண்டும்.. மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை - வீடியோ

தமிழகத்தில் உள்ள மணல் லாரி குவாரிகளில் டிஜிட்டல் முறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sand lorry owners have demanded the implementation of digital system in sand larry quarries in Tamil Nadu. If their demands not accepted they will give petition to Governor on15th of May, they said.