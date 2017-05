தமிழகத்தில் இனி அனைத்து மணல் குவாரிகளையும் அரசே நடத்தும்: எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிரடி

தமிழகம் முழுவதும் மணல் குவாரிகளை அரசே ஏற்று நடத்தும் என்று முதல்- அமைச்சர் பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 20:07 [IST]

English summary

Tamilnadu chief minister edappadi palanisamy announced Sand quarries will be run by the government