சப் கலெக்டர் முதல் முதல்வரின் தனிப்பிரிவு சிறப்பு அதிகாரி வரை... சாந்தா ஷீலா நாயர் பயணம்

தமிழக அரசியலில் மிகவும் முக்கியமான காலக்கட்டத்தில் முதல்வரின் தனிப்பிரிவு சிறப்பு அதிகாரி பதவியில் இருந்து சாந்த ஷீலா நாயர் ராஜினாமா செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Santha Sheela Nair of Jawahar Nagar in Thiruvananthapuram, A 1973- batch IAS official, she was posted as Officer on Special Duty (OSD) at the Chief Minister’s Office.