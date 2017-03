சமக இனி எப்போதும் தனித்தே போட்டியிடும் - சரத்குமார்

ஆர்.கே. நகரில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிடுகிறது அனைத்து தேர்தலிலும் தனித்து போட்டியிடுவோம் என்று கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் கூறியுள்ளார்.

English summary

AISMK leader Sarath Kumar has said that his party will go alone in future polls.