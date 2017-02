முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்க்கு அதிமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர் சரத்குமார் ஆதரவு!

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு அதிமுக கூட்டணி கட்சியான சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் நடிகர் சரத்குமார் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK Alliance party Samaththuva Makkal Katchi leader Actor Sarathkumar announced his support to Chief Minister O Panneerselvam on Saturday.