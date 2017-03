ஆர்கே நகரில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி போட்டி : வேட்பாளர் பெயரையும் அறிவித்தார் சரத்குமார்

ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி போட்டியிடுவதாக அக்கட்சியின் தலைவர் சரத்துகுமார் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Sarathkumar's Samathuva makkal Katchi also contesting in the RK Nagar by election. Antony Xavier is the candidate of the party.