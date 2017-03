ஆர்.கே நகர் இடைத் தேர்தல்: சரத்குமார் கட்சி வேட்பாளர் மனு தள்ளுபடியின் ரகசியம் இதுதானாம்!

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தலில் சரத்குமாரின் சமத்துவ மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதன் பின்னணி குறித்து பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

According to the sources said that Actor Sarathkumar's Samathuva Makkal Katchi will support to ADMK Amma Party candidate TTV Dinakaran.