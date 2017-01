ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் முதல் ஆளாக எதிர்ப்பேன்: சரத்குமார்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வந்தால் முதல் ஆளாக எதிர்ப்பேன் என்கிறார் நடிகர் சரத்குமார். தமிழின உணர்வவ மதிக்க தெரிந்தவர்களே மட்டுமே இங்கு கருத்து சொல்ல வேண்டும் எனவும் சரத்குமார் சாடியுள்ளார்.

English summary

Samaththuva Makkal Katchi leader Actor Sarathkumar slammed Super Star Rajinikanth for his comments against Tamil Nadu govt.