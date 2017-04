என் வீட்டில் மட்டும் ஏன் இந்த சோதனை? சரத்குமார் குமுறல் !

டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக நான் பிரசாரம் செய்யக்கூடாது என்று சிலர் நினைப்பதாக சரக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

SMK leader sarathkumar very ubset over the income tax raid in his home at chennai