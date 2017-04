என்னமோ போடா மாதவா....

நயன்தாரா உடன் ஹீரோவாக நடிப்பேன் என்று சரவணா ஸ்டோர் அண்ணாச்சி கூறினாலும் கூறினார் சமூக வலைத்தளங்களில் மீம்ஸ்கள், பதிவுகள் களைகட்டுகின்றன.

English summary

Chennai Saravana stores owner was trolled by many people on social media.