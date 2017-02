தி.நகர் சரவண ஸ்டோர்ஸ் ஊழியர் ஜோசப் விஷம் குடித்துத் தற்கொலை

சென்னை தி. நகர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஊழியர் ஜோசப் என்பவர் ஊழியர்கள் விடுதியில் விஷம் குடித்துத் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 13:04 [IST]

English summary

A worker of Saravana Stores in T Nagar allegedly committed suicide by consuming an unidentified chemical substance in his room on Tuesday.