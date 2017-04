நானா சினிமாவிலா? அதுவும் நயன்தாராவுக்காக.... மனம் திறக்கும் சரவணா ஸ்டோர் ஓனர் சரவணன்

தனக்கு சினிமாவில் நடிக்கும் எண்ணம் இல்லை என்று சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கடையின் உரிமையாளர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 11:03 [IST]

English summary

Saravana stores owner Saravanan is not interested to act in cinema. He has refuted the news about it.