சசிகலா குடும்பத்தை ஒதுக்கியது தர்மயுத்தத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி- ஓபிஎஸ்

அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா குடும்பத்தை ஒதுக்கியது தர்மயுத்ததிற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Sasi family out of ADMK our Dharma Yutham success said former Chief Minister O.Panneerselvam.