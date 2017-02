ஹாஸ்டலுக்குள் முடங்கியுள்ள கூவத்தூர் எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஊர் திரும்ப அச்சம்!

சொகுசு விடுதியில் தங்கியிருந்த எம்எல்ஏக்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு முடிந்த பின்னர் தங்களின் ஹாஸ்டலிலேயே முடங்கியுள்ளனர். தொகுதிக்கு போனால் தொண்டர்களின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்ற அச்சத்தில் ப

English summary

Sasikala group MLAs are still staying in MLA hostel in Chennai and they hesitate to return to their natives fearing backlash from people.