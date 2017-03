அதிமுகவில் மீண்டும் என்னை சேர்க்க ஜெ. விரும்பினார்-சசி நிறைவேற்றினார்: அள்ளிவிடும் டிடிவி தினகரன்

ஜெயலலிதாவின் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற சசிகலா எனக்கு பதவி கொடுத்தார் என அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, March 12, 2017, 10:47 [IST]

English summary

TTV.Dinakaran says Sasikala implemented Jayalalitha's aspire by appointed me duputy general secratary of ADMK.