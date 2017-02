குப்பை பொறுக்க வந்தியா? கூவத்தூரில் போலீஸ் அதிகாரிகளை தரக்குறைவாக திட்டிய அமைச்சர்கள்!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டுக்கு சென்ற காவல் உயர் அதிகாரிகளை குப்பை பொறுக்க வந்தியா என அதிமுக அமைச்சர்கள் பேசியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 10:54 [IST]

English summary

Police officials went to inquiry i Koovathoor resort on the complaint of MLA Saravanan.Sasikala support MLAs and Ministers were scolding Police higher officials indecently.