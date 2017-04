உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக.. அதிமுக இணைப்பு தொடர்பாக போர்க் கப்பலில் ஆலோசனை!!

உலக வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஓபிஎஸ் அணியுடன் இணைப்பு தொடர்பாக அதிமுக அம்மா அணியினர் போர்க் கப்பலில் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Ministers and MLAs of Sasikala team meet in INS ship today to discuss to join OPS team.