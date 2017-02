திண்டுக்கல் சீனிவாசனை முதல்வராக்க சசிகலா திடீர் திட்டம்?

முதல்வர் பதவியில் தான் அமர சிக்கல் உள்ளதால் திண்டுக்கல் சீனிவாசனை முன்னிறுத்த சசிகலா திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Source in ADMK say that Sasikala may field Minister Dindigul Srinivasan to the CM Post as many leaders are not happy with K A Sengottayan.