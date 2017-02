ஜானகி எம்.ஜி.ஆர்... ஜெயலலிதா.. தமிழ்நாட்டின் 3வது பெண் முதல்வராகிறார் சசிகலா

ஜானகி ராமச்சந்திரன், ஜெயலலிதாவைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் 3வது பெண் முதல்வராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் சசிகலா.

English summary

ADMK general secretary Sasikala will soon become third Woman Chief Minister of Tamil Nadu.