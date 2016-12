அதிமுகவிற்கு தலைமையேற்க சசிகலாவை அழைத்த ஓபிஎஸ்- சம்மதம் சொன்ன சசிகலா

அதிமுகவிற்கு தலைமையேற்க வருமாறு போயஸ் தோட்டத்தில் சசிகலாவை சந்தித்து ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் அழைப்பு விடுத்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala has accepted the ADMK General body meeting resolution on the post of General secretary.