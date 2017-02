முதல்வர் எதிர்க்கட்சியினரை பார்த்து சிரிக்கக்கூடாதா? சசிகலாவின் அரசியல் நாகரிகம் இவ்வளவுதானா?

முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சியினரை பார்த்து சிரித்ததாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

AIADMK general secretary Sasikala accuses that CM O.Paneerselvam was laughed at the opposition party members. political commentators said that this shows political experience and discipline of Sasikala.