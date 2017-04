ஆர்கே நகர் தேர்தல் ரத்தால் அதிர்ச்சி.. சிறையில் இருந்து தினகரனுக்கு செம டோஸ் விட்ட சசிகலா

ஆர்கே நகர் தேர்தல் ரத்தால் பெங்களூர் சிறையில் உள்ள சசிகலா கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். தமது பேச்சை மீறி தினகரன் போட்டியிட்டதால்தான் தேர்தல் ரத்தானது என அதிருப்தியில் இருக்கிறார் சசிகலா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK sources said that Sasikala was very angry over her nephew TTV Dinakaran for the RK Nagar bypoll cancellation.