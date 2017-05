சசிகலாவின் உருக்கமான அறிக்கை நாளை வெளியாகிறது! பெங்களூருவில் விவேக் முகாம்!

அதிமுகவின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி சசிகலா பெயரில் நாளை ஒரு அறிக்கை வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதற்காக இளவரசி மகன் விவேக் பெங்களூருவில் முகாமிட்டுள்ளார்.

English summary

Sasikala who is serving her four-year sentence will appeal to ADMK Factions.