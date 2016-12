அதிமுகவில் அடுத்தது என்ன? பொருளாளராகிறார் பண்ருட்டியார்- மன்னார்குடியின் பலே மாஸ்டர் பிளான்!

அதிமுக பொதுச்செயலராகிவிட்ட சசிகலா கட்சி அமைப்பில் மாற்றங்களை கொண்ட வர உள்ளார். பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை அதிமுக பொருளாளராக நியமிக்க ஆலோசனை நடைபெறுகிறது.

English summary

Sources said that ADMK New General Secretary Sasikala will appoint the Senior leader Panruti Ramachandran as Party Treasurer.