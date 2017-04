ஓபிஎஸ் கோஷ்டி கொடுத்த நெருக்கடியால் நீக்கப்பட்டதா சசிகலா பேனர்? - வீடியோ

அதிமுக தலைமைஅலுவலகத்தில் இருக்கும் சசிகலா பேனரை அகற்ற வேண்டுமென ஒபிஎஸ் கோஷ்டியினர் தொடர்ந்து கூறிவந்தனர். இந்நிலையில் சசிகலாவின் பேனர் இன்று அகற்றபப்ட்டுள்ளது.

English summary

In Admk head office general secretary Sasikala's banner and photo removed. Ops team continuously given pressure to remove Sasikala's banner.