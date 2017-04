சசிகலா பேனர்களை அகற்ற முடியாது... ஓபிஎஸ் அணியை சீண்டும் திண்டுக்கல் சீனி

அதிமுக அலுவலகத்தில் உள்ள சசிகலாவின் பேனர்களை அகற்ற முடியாது என்று வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK senior member Madhusuthanan demanded to remove Sasikala photos and banners in ADMK Party office. But Minister Srinivasan says they should not remove her photos and banners.