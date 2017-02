சசிகலாவுக்காக போயஸ் கார்டன் ஜெ. பங்களாவையே சிறையாக்குகிறது தமிழக அரசு?

சசிகலாவுக்காக போயஸ் கார்டனில் உள்ள ஜெயலலிதா பங்களாவையே சிறையாக்க தமிழக அரசு முயற்சிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that TamilNadu Govt will shift Sasikala from Bengaluru jail to Chennai Poes Garden Jayalalithaa's Bungalow.