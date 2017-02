நாளை சசிகலா பதவியேற்பு? சென்னை பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழா மண்டபத்தில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

முதல்வர் சசிகலா நாளை பதவியேற்கவுள்ளார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் சென்னை பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழா மண்டபத்தில் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 14:54 [IST]

English summary

ADMK general seceretary sasikala to be swearing as Chief minister of Tamilnadu tomorrow? The inauguration ceremony will be held at Madras University Centenary Hall, where appropriate arrangements are being made rapidly.