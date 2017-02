நாளை நான் முதல்வர் பதவி ஏற்கிறேன்: ட்விட்டரில் அறிவித்த "வி.கே. சசிகலா"!

சசிகலா பெயரிலான ட்விட்டரில் நாளை அவர் முதல்வர் பதவி ஏற்கப் போவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அதிகாரப்பூர்வமான பக்கமா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 16:52 [IST]

English summary

VK Sasikala's twitter page said that she will be sworn as Chief Minsiter of Tamilnadu on tomorrow.