சசிகலா ஒரு பெண் தாதா, குண்டர்களை வைத்து மிரட்டுகிறார்... ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கடும் தாக்கு

சிசகலா ஒரு பெண் தாதா, குண்டர்களை வைத்து மிரட்டுகிறார் என்று ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் தாக்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former TNCC president EVKS Elangovan has said that Sasikala has become a woman Gangster and slammed her style of politics.