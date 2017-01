கட்சி அலுவலகத்தில் 5 மாவட்ட செயலாளர்களுடன் சசிகலா ஆலோசனை - பேனர்கள் கிழிப்பு

ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் சசிகலா ஆலோசனை நடத்தினார்.

English summary

Sasikala has begun her consultations with ADMK party leaders in the party Head quarter.