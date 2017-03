2011-ல் தீட்டப்பட்ட சசி குடும்பத்தின் சதி இன்று நடந்தேறிவிட்டது: ஓபிஎஸ்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்க சசிகலா துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 18:01 [IST]

English summary

Former Chief minister O.Paneer selvam says that Sasikala betraying Jayalitha. Sasikala Family's plot implemented today he said.