ஜெயலலிதா வீட்டோடு இருந்து... அதிமுக பொதுச்செயலாளரான சசிகலா!

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவோடு கடந்த 30 வருடமாக அவரது வீட்டோடு தங்கியிருந்து தற்போது அவரது மறைவுக்குப் பிறகு எம்.ஜி.ஆர். உருவாக்கிய அதிமுகவின் தலைமை பொறுப்புக்கு வந்துள்ளார் சசிகலா நடராஜன்.

English summary

Sasikala Natarajan is a friend former CM Jayalalithaa. She was born in Mannarkudi now She elect to ADMK General secretary. Sasikala Natarajan who consciously kept away from the meet has also remained quiet on her future role in the party.