டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக களமிறங்கும் திவாகரன் - சசிகலா குடும்பத்தில் சர்ச்சை

அக்காள் மகன் டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக அவரது தாய்மாமன் திவாகரன் களமிறங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சம்பந்தியை இடமாற்றம் செய்ததால் சர்ச்சை வெடித்துள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala's brother V. Divakaran voice against his sister son TTV Dinakaran. V Dhivaharan, known in Mannargudi as Boss is one of the most influential individuals in the Thanjavur and its surrounding districts.