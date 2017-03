இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரம்.. தேர்தல் ஆணையத்திடம் அவகாசம் கேட்கும் சசிகலா அணி!

இரட்டை இலைச் சின்னம் தொடர்பாக பதிலளிக்க சசிகலா தரப்பு சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அவகாசம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Election Commission gives additional time to sasikala camp for explanation of two leaf symbol