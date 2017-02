ஜனநாயகத்துக்கு உங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லையாமே? சசிகலாவை வாரும் ராமதாஸ்

ஜனநாயகத்தின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என கூறியிருக்கும் சசிகலாவை பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் கிண்டலடித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ramadas making fun of Sasikala in his twitter page. That u can belive democracy but demecracy not beliving u Ramadas twittered.