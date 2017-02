ஏழரைக்கு ஆளுநரை சந்திக்கப் போகும் சசிகலா... 10 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதியாம்!

ஆளுநரை சந்திக்க அனுமதி கேட்ட சசிகலாவிற்கு 10 பேருடன் மட்டுமே வரவேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளதாக ராஜ்பவன் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

TN Governor has advised Sasikala to take only 10 persons with her.