வெளியே வரவே முடியாது, 4 வருஷமும் உள்ளேதான் இருக்கனும் சசிகலா.. கட்ஜூ

சசிகலாவின் மறு ஆய்வு மனுவால் எந்த பலனும் கிடைக்காது என உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மார்கண்டேயே கட்ஜு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Judge of Suprme court Markandey katju says that Sasikala can not come from jail. She Has to be in Jail for 4 years.