ஜெயலலிதா யாரிடமும் அன்பாக பேசுவதை பொறுத்துக் கொள்ளாதவர் சசிகலா: ஓபிஎஸ் சரமாரி குற்றச்சாட்டு

ஜெயலலிதா யாரிடமும் அன்பாக பேசுவதை பொறுத்துக்கொள்ளாதவர் சசிகலா என முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

O.Paneerselvam said Sasikala can not tolerate that if Jayalalitha talks anyone with affection. That is the reason for secondary level leaders can not come up in the ADMK Party O.Paneerselvam said.