ஜெயலலிதா கொடுத்த பதவியிலிருந்து என்னை நீக்க சசிகலா யார்.. ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆவேசம்

அதிமுக பொருளாளர் பதவி எனக்கு ஜெயலலிதா கொடுத்தது. சசிகலா என்னை நீக்க முடியாது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Chief Minister O Panneerselvam has said that Sasikala cannot sacke me from ADMK treasurer post at any cost.