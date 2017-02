ஜெ.வின் சொத்துக்களுக்காகவே அவரது வீட்டில் சசிகலா கும்பல் குடியிருந்தது.. சுப்ரீம் கோர்ட்

ஜெயலலிதாவின் சொத்துக்களைக் குறி வைத்தே அவரது வீட்டில் சசிகலா கும்பல் குடியிருந்ததாக சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

SC bench has observed that Sasikala, Ilavarasi and Sudhakaran hatched conspiracy to hold the assets of Jayalalitha by staying in her house.