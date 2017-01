மக்களிடம் ஆதரவை பெற சசிகலா மாஸ்டர் பிளான்.. மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன தெரியுமா?

மக்களின் ஆதரவை ஈர்ப்பது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான இன்றைய ஆலோசனை கூட்டத்தில் பல திட்டங்களை முன் வைத்துள்ளார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala comes with master plans to improve AIADMK party as she revealed those in the party caders meeting.