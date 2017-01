ஜல்லிக்கட்டு..ஜெயலலிதா புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த ஸ்டாலின் முயற்சி.. சசிகலா ஆவேச அறிக்கை

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுவதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

ADMK General secretary Sasikala condemns Stalin on the issue of Jallikkattu. Sasikala warns Stalin that dont insult jayalalitha. and she requests Stalin that try to know the struggles of Jayalalitha on jallikkattu.