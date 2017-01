சிவகுமாரை கொலை செய்தவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி தண்டிக்க வேண்டும்- சசிகலா

புதுச்சேரியில் விஎம்சி சிவகுமார் படுகொலை செய்யப்பட்டதற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:39 [IST]

English summary

Sasikala has condemned the murder of former Puducherry minister VMC Sivakumar.